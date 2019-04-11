Son Dakika Haberleri: Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 Kilo Patlayıcı Madde Ele Geçirildi

Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 Kilo Patlayıcı Madde Ele Geçirildi

36 dakika önce

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda, İran'dan Türkiye'ye gelen yolcunun yanındaki 6 çuval içinde, patlayıcı madde yapımında kullanılan 221 kilo 700 gram potasyum klorat ele geçirildi.

Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 Kilo Patlayıcı Madde Ele Geçirildi, System.String[]
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda, İran'dan Türkiye'ye gelen yolcunun yanındaki 6 çuval içinde, patlayıcı madde yapımında kullanılan 221 kilo 700 gram potasyum klorat ele geçirildi. İran uyruklu B.N., gözaltına alınarak tutuklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye gelen İran uyruklu B.N.'den şüphelendi. Pasaport işlemlerini yaptırdıktan sonra yanında bulunan 6 çuval ve 1 valiz ile Esendere Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan B.N. takibe alındı. X-ray kontrol noktasına gelen B.N., görevlilere çuvallarda kireç olduğunu, bunu ağaçlarda böcek önleyici olarak kullanacağını ileri sürdü. B.N.'nin durumundan şüphelenen ekipler, çuvalları ve valizi inceleme yapılmak üzere hangara götürdü.

DEDEKTÖR KÖPEĞİ TEPKİ VERDİ

Patlayıcı mühimmat ve silah dedektör köpeği ile çuvallarda arama yapıldı. Köpeğin beyaz renkli maddeye tepki vermesi üzerine, alınan numunede kimyasal madde test cihazı ile analiz yapıldı. Analizde, söz konusu maddenin patlayıcı cinsi potasyum klorat olduğu tespit edildi. Savcılıktan alınan talimat üzerine, patlayıcı yapımında kullanılan toplam 221 kilo 700 gram potasyum klorata el konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.N., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.N.'nin terör örgütleri ile ilişkisinin olup olmadığı araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ele geçirilen madden görüntü

-Çuvallarda yapılan arama 

Haber-Kamera: ANKARA/DHA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:22 Kaynak: DHA
Hakkari, Esendere, Güncel
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