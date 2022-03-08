Esenler, beklenen kar yağışına hazır - Son Dakika
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Esenler, beklenen kar yağışına hazır

08.03.2022 19:03
Esenler, beklenen kar yağışına hazır

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı ilçe belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı ilçe belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Göksu, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Esenler'in, otoyol bağlantıları nedeniyle kavşak ilçe olduğunu ve bu nedenle kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı önlemler aldıklarını söyledi.

Meteorolojinin, perşembe sabah saatlerinden haftaya salı gününe kadar İstanbul'da çok ciddi kar yağışı beklendiğine ilişkin uyarıda bulunduğunu kaydeden Göksu, "Bu çerçevede İstanbul Valimizin başkanlığında, kentteki belediye başkanları, kaymakamlarımız ve diğer idari amirlerimizle toplantı yapıldı. Karda alınacak tedbirler konuşuldu. İstanbul'un merkezinde bir ilçe olarak bizim yapacağımız çalışmalar tüm İstanbul'u ilgilendirdiği için özellikle ilçemiz otobanların kesişim noktasında olduğu için otobanlarda ve çevresindeki sıkışıklık tüm İstanbul'u tıkayacağından bizim tedbirlerimiz ayrıca bir önem arz ediyor." şeklinde konuştu.

Göksu, yarın geceden itibaren karla mücadele çalışmalarını başlatacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çarşamba gece yarısından itibaren 510 personelimiz, 65 araç ve iş makinemiz karla mücadelede görev alacak. Yaklaşık 247 kilometrelik yol ağımızı karla ilgili sıkıntı yaşatmadan sürekli açmanın gayretini ortaya koyacağız. Esenler'i 9 ana acil bölgeye ayırdık. Bu acil bölgeler çerçevesinde kar küreme araçlarımız, bir taraftan da ambulans ve diğer araçlarımızla, aynı zamanda çorba araçlarımız 5 günlük süre içinde sürekli çalışacaklar. İnşallah Esenler'de ve İstanbul'da biz üzerimize düşen görevleri yerine getirerek, hiçbir kardeşimizin karda zorlukla karşı karşıya kalmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şu anda araç, ekipman ve tuz stoku açısından bir sorunumuz yok. Tüm personelimiz koordine edilmiştir. Perşembe sabahından itibaren hem personelimiz hem de araçlarımız görev yerlerinde olacaklar."

Göksu, kar yağışında yaşanabilecek olumsuzluklarla ilgili tüm senaryoları hazırladıklarını, vatandaşların belediyenin 4440073 numaralı hattını arayabileceklerini kaydetti.

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İstanbul, Esenler, Göksu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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