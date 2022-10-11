Cenaze namazını kıldıran Mahmut Göksu, yaptığı konuşmada 8 kardeşin en büyüğü ablasının cenazesine katılanlara teşekkür etti.

'Yüz Yüze Yüz Gün' programında vatandaşlara 6 bin balık ekmek dağıtıldı

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun ablası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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