Son Dakika › Güncel › Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı yalanlandı - Son Dakika
Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı yalanlandı
6 saat önce
Esenler Belediyesi, "Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı ve sonucun pozitif çıktığı" haberinin asılsız olduğunu bildirdi.
Esenler Belediyesi, "Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı ve sonucun pozitif çıktığı" haberinin asılsız olduğunu bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Göksu'nun aynı isimde olan akrabasının özel bir hastanede farklı bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.
Açıklamada, "Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'nun koronavirüs testi yapıldığı ve sonucunun pozitif çıktığı haberi asılsızdır." bilgisine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:14 Kaynak: AA
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası