Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, her fırsatta eleştirdiği İBB'den yardım talep etti - Son Dakika
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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, her fırsatta eleştirdiği İBB'den yardım talep etti

06.07.2022 14:20
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, her fırsatta eleştirdiği İBB'den yardım talep etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle sık sık gündem olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB'den asfalt çalışması için yardım talebinde bulundu. Esenler Belediye Meclisi'nin açıklamasında "Uygun görüldüğü takdirde 2022 yılı yatırım programında yer alan yatırımlarda kullanılmak üzere İBB Başkanlığından yardım talep edilmesi ve bu yardımın kabul edilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisine takdimini arz ederim." denildi.

Esenler Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı, sık sık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu başkanlığında toplandı. Oturumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerine yapacağı yardımla ilgili teklif görüşüldü.

İBB'DEN YARDIM TALEP EDİLDİ

Buna göre Esenler Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden asfalt yardımı talebinde bulundu. Esenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Esenler Belediye Meclisi'ne sunulan teklifte özetle şöyle denildi:

"İBB'nin hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilçe belediyelerine ekli listede belirtilen miktarları aşmamak üzere malzeme bedeli dahil gerekli asfalt kaplama uygulamalarının İBB tarafından yapılması ve ilçe belediyeleri ile ortak proje çalışmaları yürütülmesi hususunda karar alındığı belirtilmektedir. Uygun görüldüğü takdirde Belediyemiz 2022 yılı yatırım programında yer alan yatırımlarda kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından yardım talep edilmesi ve bu yardımın kabul edilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisine takdimini arz ederim."

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Esenler Belediye Meclisi, 5 Temmuz 2022 tarihli toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak hibenin kabul edilmesini oybirliği ile kabul etti.

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