Esenler Belediyesi 20 bin kişiye mantı dağıttı - Son Dakika

- Esenler Belediyesi 20 bin kişiye mantı dağıttı

Esenlerde mantı yarışması yapıldı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4'sü düzenlenen Esenler Kayseri Mantı 20 bin kişiye ikram edildi. Ayrıca, mantı yeme yarışması da yapıldı.

Esenler Belediyesi, Türkiye'nin en çok sevilen yöresel yemeklerinden biri olan mantıyı, 'Esenler Kayseri Mantı Festivali' ile vatandaşlarla buluşturdu. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Festivale Festivale, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki,, Kayseri Milletvekilleri Hülya Atçı Nergis Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı. Mantının başkenti Kayseri'den Esenler'e taşıyan festival, bu yıl da keyifli anlara sahne oldu. Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen festivalde, yaklaşık 20 bin kişiye tonlarca Kayseri mantısı ikram edildi. Yöresel kıyafetli kadınlar maharetli elleriyle festival boyunca mantı yaptı. Ayrıca, mantı yeme yarışması da yapıldı. Yarışmada birinci olan bir kişiye hediye verildi.

Festival düzenlenmeden hemen önce Başkan Göksu ve yanındaki heyetle birlikte mantı pişirdi. Ardından alana gelen vatandaşlara ikram edildi. Mantı festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Çünkü mantı açmak çok kolay değil"

Mantı Festivali'nde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu "Bugün Kayseri Federasyonuyla birlikte mantı festivali yapıyoruz. Mantı Anadolunun bir çok kentinin özel bir yemeğidir. Ama Kayseri mantısı dediğimizde daha farklı bir anlamı olan emeğin ve gayretin çok önemli anlamlı olduğu bir yemeği hep beraber biliyoruz. Kayserililer kendi emeklerinin ortaya koyacak ve hiçbir zorluktan kaçınmayacak gösterecek önemli bir lezzeti emekleriyle birleştirmişler. Çünkü mantı açmak çok kolay değil. Parça parça küçük küçük açıp içini dolduracaksınız. Belki de üç kişilik bir aile için saatlerce emek ortaya koyacaksınız. Buda şunu gösteriyor ki Kayserili her bir kardeşim yediği içtiği her şeyi alın teriyle kazanarak yer ve içer. Kendi sofrasını bereketlendirir" şeklinde konuştu.