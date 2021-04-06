Esenler Belediyesi, "'Esen Bebek' yalan çıktı" haberlerini faaliyet raporu ve fotoğraflarla yalanladı - Son Dakika

Esenler Belediyesi, "'Esen Bebek' yalan çıktı" haberlerini faaliyet raporu ve fotoğraflarla yalanladı

06.04.2021 14:19
Esenler Belediyesi,

Esenler Belediyesi'nden bazı medya kuruluşlarında 'Esen Bebek' yalan çıktı iddialarına yönelik yapılan açıklamada, "Yalancı medya, şunu iyi bilsin ki "Esen Bebek" Esenler Belediyesi için rutin bir çalışmadır.

Esenler Belediyesi'nden bazı medya kuruluşlarında 'Esen Bebek' yalan çıktı iddialarına yönelik yapılan açıklamada, "Yalancı medya, şunu iyi bilsin ki "Esen Bebek" Esenler Belediyesi için rutin bir çalışmadır. Rutin çalışmalarımız belediyemizin internet sitesindeki 'Projeler' bölümünde yer almaz" denildi.

Esenler Belediyesi tarafından 10 yıl önce yeni doğan bebekler için başlatılan 'Esen Bebek' kampanyasın bir benzerinin, İBB tarafından yeni bir hizmet olarak lanse edilmesine yönelik tartışmalara ilişkin belediyeden açıklama yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bebekler için duyurduğu destek kampanyasının 10 yıldır AK Partili ilçe belediyeleri tarafından yapıldığını belirtmişti. Bakan Selçuk'un sosyal medyadaki paylaşımına alıntılayan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Esen Bebek projemizle, 10 yıldır biz bu işi Esenler'de zaten yapıyoruz Sayın Bakanım. Bunlar en az on yıl geriden geliyor" sözleriyle destek vermişti.

Başkan Göksu'nun paylaşımının ardından bazı gazeteler ve internet siteleri, "AK Parti'li Tevfik Göksu'nun Bakana anlattığı proje asılsız çıktı" gibi haberlere yer verilmişti. Haberlerde dayanak olarak ise belediyenin projeler bölümünde "Esen Bebek" adında herhangi bir çalışmanın olmadığı gösterilmişti. İddialar üzerine Esenler Belediyesinden fotoğraflar ve verilerle bir açıklama yapıldı

"Esenler'de yaklaşık 20 bin aileye Esen Bebek çantası hediye edildi"

Açıklamada, "Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu'nun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. Zehra Zümrüt Selçuk'u destekleyen açıklamasında dile getirdiği 'Esen Bebek' projemiz Esenler Belediyesi tarafından 2011 yılından beri uygulanmaktadır. Yeni doğan bir bebeğin bakımıyla ilgili biberondan bebek bezine, çıngıraktan, bebek bakım losyonlarına kadar her şeyin bulunduğu Esen Bebek çantaları, Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ailelere dağıtıldı. Proje kapsamında şimdiye kadar Esenler'de yaklaşık 20 bin aileye Esen Bebek çantası hediye edildi" denildi.

"Rutin çalışmalarımız internet sitesindeki 'Projeler' bölümünde yer almaz"

"Dijital ortamlarda bulamadığını yok sayma hastalığına sahip olan tetikçi medya, kendi beceriksizliklerini yine iftiraya çevirdi" ifadelerine yer verilen açıklamada devamla, "Belediyenin projeler bölümünde "Esen Bebek" hizmetinin olmamasını projeyi yok saymaları için delil olarak sunan yalancı medya, şunu iyi bilsin ki "Esen Bebek" Esenler Belediyesi için rutin bir çalışmadır. Rutin çalışmalarımız belediyemizin internet sitesindeki 'Projeler' bölümünde yer almaz. Ancak burada yer almaması, projenin olmadığını göstermez. Resmi evrak niteliğindeki belediyemizin Yıllık Faaliyet Raporu'nda Esen Bebek projemiz hakkında bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca "Esen Bebek" setleri imza karşılığında vatandaşlara verilmiştir. Bütün bu gerçekleri araştırmaya lüzum görmeden "Çamur at izi kalsın" mantığı ile habercilik yapmayı ilke edinen iftiracı basına bir kez daha diyoruz ki, Esen Bebek gerçek, sizin haberiniz asılsız. Yalan ve iftiralarınızı varsa vicdanınıza ve kamuoyunun sağduyusuna bırakıyoruz" denildi. - İSTANBUL

Esenler Belediyesi, 'Esen Bebek' yalan çıktı haberlerini faaliyet raporu ve fotoğraflarla yalanladı
Esenler Belediyesi, 'Esen Bebek' yalan çıktı haberlerini faaliyet raporu ve fotoğraflarla yalanladı
Esenler Belediyesi, 'Esen Bebek' yalan çıktı haberlerini faaliyet raporu ve fotoğraflarla yalanladı
Esenler Belediyesi, 'Esen Bebek' yalan çıktı haberlerini faaliyet raporu ve fotoğraflarla yalanladı
Esenler Belediyesi, 'Esen Bebek' yalan çıktı haberlerini faaliyet raporu ve fotoğraflarla yalanladı
Esenler Belediyesi, 'Esen Bebek' yalan çıktı haberlerini faaliyet raporu ve fotoğraflarla yalanladı
Esenler Belediyesi, 'Esen Bebek' yalan çıktı haberlerini faaliyet raporu ve fotoğraflarla yalanladı
Esenler Belediyesi, 'Esen Bebek' yalan çıktı haberlerini faaliyet raporu ve fotoğraflarla yalanladı
Esenler Belediyesi, 'Esen Bebek' yalan çıktı haberlerini faaliyet raporu ve fotoğraflarla yalanladı
Esenler Belediyesi, 'Esen Bebek' yalan çıktı haberlerini faaliyet raporu ve fotoğraflarla yalanladı

Esenler, Göksu, Medya, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenler Belediyesi, ''Esen Bebek' yalan çıktı' haberlerini faaliyet raporu ve fotoğraflarla yalanladı - Son Dakika


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