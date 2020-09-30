Esenler Belediyesi kültür sanat sezonu Mazhar Alanson ile açılacak - Son Dakika

"Yunus Divanı", "Yunus Emre Okumaları" ve "Şiir Festivali" gibi özel etkinliklerin de yer alacağı sezonun etkinlikleri, Kovid-19 önlemleri altında sanatseverlerle buluşacak.

Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var