Esenler Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel resim sergisi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel resim sergisi - Son Dakika

Esenler Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel resim sergisi

7 saat önce

Esenler Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel resim sergisi Esenler Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Esenler Sanat Eviöğrencilerinin hazırladığı "AHSEN" isimli resim sergisini, sanatseverlerle buluşturdu.

Esenler Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel resim sergisi

İSTANBUL - Esenler Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Esenler Sanat Eviöğrencilerinin hazırladığı "AHSEN" isimli resim sergisini, sanatseverlerle buluşturdu.

Esenler Belediyesi, Esenler Sanat Eviöğrencilerinin hazırladığı resim sergisini İstanbul Fatih'te bulunan Bağımsız Sanat Vakfına taşıyarak, sanatseverlerle buluşturdu. ESEV'de eğitim alan resim öğrencilerinin kişisel çalışmalarının yer aldığı sergide; mutluluk, sıcak bir yuva, anne-çocuk ilişkisi, günlük hayatta kadının yeri, geleneksel ve modern kadın temalı 30 eser sergilendi. 19-61 yaş aralığındaki 26 öğrencinin 3 ay boyunca özel olarak hazırladığı serginin küratörlüğünü ESEV resim eğitmeni Kader Peker üstlendi.

Serginin küratörlüğünü ve açılışını yapan Kader Peker, "Sergide hiçbir şekilde şiddetle alakalı bir tablo yok. Bunu zaten çok fazla olaylarda, her yerde duyuyoruz. Bunu yansıtmaktansa insanlara güzel anlarını hatırlatalım dedik. Hem modern kadınlarımız hem de yöresel kadınlarımız var tablolarımızda. Her birinin hayatının harmanlayıp sunmak istedik. Hem özgün çalışmalar var, hem de prodüksiyonlarımız var burada. Eserleri yapan arkadaşlarımızın çoğu 40 yaş üzerinde ve bu onlar için büyük bir başarı bence" dedi.

Tuval üzerine farklı tekniklerle hazırlanan çalışmalar, 22 Mart'a kadar Bağımsız Sanat Vakfı'nda ziyaret edilebilecek.

Esenler Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel resim sergisi

Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Esenler, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:47 Kaynak: İHA
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