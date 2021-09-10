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ESENLER BELEDİYESİ'NDEN AFET BÖLGELERİNE KIRTASİYE YARDIMI - Son Dakika

ESENLER BELEDİYESİ'NDEN AFET BÖLGELERİNE KIRTASİYE YARDIMI

10.09.2021 10:59

Esenler Belediyesi, orman yangını ve selden zarar gören afet bölgelerindeki okullara kırtasiye yardımında bulundu.

Esenler Belediyesi, orman yangını ve selden zarar gören afet bölgelerindeki okullara kırtasiye yardımında bulundu. Kırtasiye malzemelerini alan öğrenciler, hatırlanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek teşekkür ettiler.

Ağustos ayında yaşanan orman yangını ve sel felaketlerinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Afetler sırasında hem orman yangını, hem de sel bölgelerine araç-gereç ve ekip gönderen Esenler Belediyesi, şimdi de okulların yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte kırtasiye desteğinde bulundu. Orman yangınlarının ve sel afetinin yaşandığı Antalya, Muğla, Osmaniye, Artvin, Bartın, Kastamonu, Sinop, Rize ve Van'da kırtasiye malzemelerinin bir kısmı Esenler Belediyesi ekiplerince, bir kısmı da İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile okullarda öğrencilere dağıtıldı.

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

İçerisinde defter, kalem, silgi, kalem traş, kitap ayracı gibi kırtasiye malzemeleri ile birlikte dezenfektan da bulunan çantaları alan öğrenciler, kilometrelerce uzaktan kendilerinin hatırlanmasından duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, 'Bizim için bu çantaların manevi değeri çok büyük. Devletimiz ile birlikte Esenler Belediyemizin desteğini de yanımızda hissetmemiz eğitim-öğretim yılı başında bize büyük moral oldu. Bu inceliği düşünen Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz' diyerek duygularını dile getirdiler.

GÖKSU'DAN ÖĞRENCİLERE MEKTUP

Kırtasiye malzemesi çantasında, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun öğrencilere hitaben yazılmış bir mektubu da yer aldı. Göksu'nun bölge öğrencileri için yazdığı mektup şöyle: Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kalarak okulunuzdan, öğretmenlerinizden ve arkadaşlarınızdan ayrı geçirdiğiniz iki yılı geride bıraktık. Bu süreçte hayatınıza giren online derslerle eğitim sorumluluklarınızı yerine getirmeye ve aynı zamanda pandeminin meydana getirdiği köklü değişimlere de ayak uydurmaya çalıştınız.

Tüm bunların yanı sıra son dönemde ülkemizde meydana gelen yangın ve sel gibi doğal afetler hepimizi derinden yaraladı. Başta devletimiz olmak üzere; milletçe afet bölgelerinde canla başla çalışmaya ve afetzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Siz değerli çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Pandemide normalleşme sürecinin başlaması ve yaşadığımız sel, yangın gibi afetlerin verdiği zararların giderilmesiyle birlikte zilin sesi duyuldu. Şimdi, tüm bu zorlu süreçleri geride bırakarak okula dönme, öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza kavuşma vakti. Bu vesileyle 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize başarılarla dolu bir yıl diliyorum.

ESENLER BELEDİYESİ'NDEN AFET BÖLGELERİNE KIRTASİYE YARDIMI
ESENLER BELEDİYESİ'NDEN AFET BÖLGELERİNE KIRTASİYE YARDIMI
ESENLER BELEDİYESİ'NDEN AFET BÖLGELERİNE KIRTASİYE YARDIMI
ESENLER BELEDİYESİ'NDEN AFET BÖLGELERİNE KIRTASİYE YARDIMI

Esenler, Göksu, Van, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENLER BELEDİYESİ'NDEN AFET BÖLGELERİNE KIRTASİYE YARDIMI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENLER BELEDİYESİ'NDEN AFET BÖLGELERİNE KIRTASİYE YARDIMI - Son Dakika
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