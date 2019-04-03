Son Dakika Haberleri: Esenler Belediyesi'nden CHP'li Vekilin İddialarına Yanıt

Esenler Belediyesi'nden CHP'li Vekilin İddialarına Yanıt

39 dakika önce

Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yer alan bazı eserler "Ab-Rularda Su Kasidesi" sergisi kapsamında geçtiğimiz günlerde Cemal Reşit Rey Sergi Salonu'nda sergilenmesinin ardından merkeze geri getirildi.

Esenler Belediyesi'nden CHP'li Vekilin İddialarına Yanıt, System.String[]
Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yer alan bazı eserler "Ab-Rularda Su Kasidesi" sergisi kapsamında geçtiğimiz günlerde Cemal Reşit Rey Sergi Salonu'nda sergilenmesinin ardından merkeze geri getirildi. Konuyla ilgili CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin eserlerin kaçırıldığına yönelik iddiaları üzerine Esenler Belediyesi'nden açıklama geldi.

Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yer alan bazı eserlerin "Ab-Rularda Su Kasidesi" sergisi kapsamında 19-30 Mart tarihleri arasında Cemal Reşit Rey Sergi Salonu'nda sergilenmesinin ardından eserler merkeze geri getirildi. Konuyla ilgili CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin eserlerin kaçırıldığına yönelik iddiaları üzerine Esenler Belediyesi'nden açıklama geldi. Açıklamada eserlerin Fuzuli'nin Su Kasidesi'ni ebru sanatı ile buluşturan ve dünyada bir ilk olan Hikmet Barutçigil'in "Ab-Rularda Su Kasidesi" sergisi kapsamında CRR'de sergilendiği belirtilirken kaçırılmanın söz konusu olmadığı ifade edildi. Açıklamada Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nin İBB'ye değil, Esenler Belediyesi'ne ait olduğu belirtilirken görevlilerin İlçe Seçim Kurulu'nda rastladığı Çelebi'ye tabloyu hediye etmek istediği ancak Çelebi'nin kabul etmediği belirtildi.

Öte yandan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da sosyal medyadan iddialara tepki gösterdi. Göksu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken tabloların sergi sonrası geri getirildiğini ifade etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:22 Kaynak: İHA

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