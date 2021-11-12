Üye Girişi
Esenler Belediyesi'nden Hülya Koçyiğit'e onur ödülü - Son Dakika

Esenler Belediyesi'nden Hülya Koçyiğit'e onur ödülü

12.11.2021 08:40

Esenler Belediyesi'nden Hülya Koçyiğit'e onur ödülü Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit onur ödülüne layık görüldü Esenler'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Esenler Film Günleri' kapsamında Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'e onur ödülü takdim edildi.

Esenler Belediyesi'nden Hülya Koçyiğit'e onur ödülü

Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit onur ödülüne layık görüldü

İSTANBUL - Esenler'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Esenler Film Günleri' kapsamında Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'e onur ödülü takdim edildi.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Esenler Film Günlerinin' 2'ncisi, bu yıl "Göç" temasıyla sanatseverlerle buluştu. 2'nci Esenler Film Günleri'ne Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve çok sayıda Esenlerli sanatsever katıldı.

Film Günleri'nin açılışı oyuncu Kadir Çöpdemir'in sunumuyla Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Gecede Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, İranlı usta oyuncu Homayoun Ershadi ve sinema eleştirmeni Burçak Evren onur ödülüne layık görüldü. Onur ödüllerinin takdiminden sonra Türk Sanat Müziğinin usta yorumcusu Melihat Gülses, Hülya Koçyiğit'in oynadığı filmlerde dinlenilen şarkıları seslendirdi.

"Esenler halkı beyaz perdede dünü, bu günü yarını görsün istiyoruz"

2'nci Esenler Film Günleri'nde konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Hülya Koçyiğit dediğimizde kimimizin aklıma annemiz gelir, kimimizin aklına bacımız gelir. Onun filmlerinde hangi filmini izlerseniz izleyin hayatınızın bir parçasını bulmamanız mümkün mü? Mutlaka hayatınızın bir parçasını orada bulursunuz. ya hüznü bulursunuz ya mutluluğu bulursunuz. ya acıyı bulursunuz ya sevinci bulursunuz ama bir şeyi orada bulursunuz. İşte bir şeyi bulduğumuz o sinema aslında bugün çağımızın evet geçmişiyle geleceği arasındaki köprüyü kurmada da çok önemli bir gelişim mekanizması. O açıdan istiyoruz ki Esenler'in çocukları, insanları, hanımları, beyleri, en şerefli ikamet edicileri olan insanlarımız, beyaz perdede dünü, bugünü ve yarını görsün. Dünü, bugünü, yarını görerek yaşadığı toprağın farkına varsınlar, yaşadığı toprağın hikayesini öğrensinler istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bu sinema günleri dilerim sonsuza kadar devam devam eder"

Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit ise, "O kadar güzel sözler edildi ki gerek sinemamız için gerek bu ilçenin çok değerli başkanı için. Sonuna kadar hak ediyor. Bu ilk buluşmamız değil, bu ilçeye başkanlık ettiği günden beri birçok defa kültür ve sanatımız için ne kadar saygılı ne kadar özverili ne kadar gönülden yer açtığına şahit oldum. Onun işin tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu sinema günleri dilerim sonsuz kadar var olur, bu gecenin insanları da bahtiyar olur" şeklinde konuştu.

(DZ- MB-YM-

Esenler Belediyesi'nden Hülya Koçyiğit'e onur ödülü
Esenler Belediyesi'nden Hülya Koçyiğit'e onur ödülü
Esenler Belediyesi'nden Hülya Koçyiğit'e onur ödülü
Esenler Belediyesi'nden Hülya Koçyiğit'e onur ödülü
Esenler Belediyesi'nden Hülya Koçyiğit'e onur ödülü
Esenler Belediyesi'nden Hülya Koçyiğit'e onur ödülü
Esenler Belediyesi'nden Hülya Koçyiğit'e onur ödülü

Mehmet Tevfik Göksu, Hülya Koçyiğit, Esenler, Türk, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenler Belediyesi'nden Hülya Koçyiğit'e onur ödülü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı 08:43 Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Kastamonu'da 17 kez yanan evde yaşayan aile Diyanet'ten yardım istedi 08:16 Kastamonu'da 17 kez yanan evde yaşayan aile Diyanet'ten yardım istedi İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi kabul edildi 07:12 İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi kabul edildi
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü 07:10 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı 00:14 Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı Başak Demirtaş'a 23:01 Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi
Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı 21:39 Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş 20:38 Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş

Son Dakika Haberleri
08:47 Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız
08:43 Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı
08:37 Ünlü isimler, kadın cinayetlerine bir kez daha isyan etti
07:53 Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek
00:49 Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu
00:30 İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı
00:27 Alman yıldızı öldürmeye teşebbüs gibi faul! Eleme maçının faciaya dönüşmesine çok az kalmıştı
00:14 Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı
00:03 Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı
23:40 Barcelona yönetimi, Xavi'ye ilk şaşkınlığını yaşattı! Ayırılan transfer bütçesi gündem oldu
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Ünlü isimler, kadın cinayetlerine bir kez daha isyan etti Ünlü isimler, kadın cinayetlerine bir kez daha isyan etti         
08:38
Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek         
07:54
İmamoğlu, Glasgow'dan seslendi: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı İmamoğlu, Glasgow'dan seslendi: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı         
07:11
Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu         
00:49
Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler         
00:07
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti         
21:27
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı         
16:38
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 09:11:51. #1.11#
SON DAKİKA: Esenler Belediyesi'nden Hülya Koçyiğit'e onur ödülü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement