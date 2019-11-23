Esenler Belediyesi'nden sanatçı Abdulbaki Kömür'e saygı gecesi

İSTANBUL - Esenler Belediyesi ressam, karikatürist ve besteci kimliğiyle çok yönlü bir sanatçı olan Abdülbaki Kömür'ün 40. Sanat Yılı'na özel saygı gecesi düzenlendi.

Esenler Belediyesi ressam karikatürist ve besteci kimliğiyle çok yönlü bir sanatçı olan Abdülbaki Kömür'ün 40. Sanat Yılı'na özel Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde saygı gecesi düzenlendi. Geceye, Abdülbaki Kömür'ün yanı sıra sanatçının ailesi, öğrencileri ve çok sayıda seveni katıldı. Sanatçı anma gecesinde salonu dolduran sevenleri gecede duygu dolu anlar yaşadı. Bir vefa göstergesi olan gecede sanatçının hayat belgesi bir slayt eşliğinde seyircilere aktardı.

Sanatçı Abdulbaki Kömür kürsüye çıktığında yaptığı konuşmada sevenleri duygu dolu anlar yaşadı. Kömür, sevdiklerine tek tek teşekkür ederek, "Rabbimin beni çok sevdiğine inanıyorum. Kaderin üstünde bir kader var derler ya. Hep olmam gerektiği ortamlarda olmam lütfedildi. Hep karşıma iyi insanları çıkarttı. Beni hep doğruya, iyiliğe yöneltecek insanlar. Ben her birinden bir şeyler öğrendim. Annemden şefkati ve merhameti, kardeşlerimden saygıyı, eşimden yol arkadaşlığını, refakati bir de tahammülü çünkü ben bildiğiniz gibi bir adam değilim. Çok zor tahammül edilen bir adamım. Yemek seçerim, giyecek seçerim, içecek seçerim böyle bir adamım ama size gösterdiğim yüzüm farklı bir de onun bildiği bir yüz var. Çocuklarımdan anlayışı ve itaati öğrendim. Torunlarımdan ise heyecanı öğrendim. Rahmetli bir hocam vardı biz ona 'Hocam siz ne kadar merhametli ne kadar iyi bir insansınız' dediğimiz zaman, ' evladım sizlerin gözleriniz güzel' derken sanat anlayışımın ortaya çıkmasını ondan öğrendim" dedi.

Kömür ayrıca, bu anlamlı gece için Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve ekibine kendisi için yaptıkları bu vefa örneğine teşekkür etti.