Esenler Belediyesi'nin Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evleri'ne kayıtlar başladı - Son Dakika

Öğrencilere okul dışındaki zamanlarını daha verimli geçirme imkânı sağlayan, okulda gördükleri derslerine takviye derslerin yanı sıra hemen hemen her konuda rehberlik hizmeti de veren bilgi evlerinde, 7-14 yaş aralığında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim alabiliyor. Bunun yanı sıra 4-6 yaş arası çocuk etkinliklerinden de yararlanabiliyor.

HEMEN HER BRANŞTA EĞİTİM VAR

Bünyesinde bulunan etüt ve satranç odaları, kütüphane, tiyatro salonu, cep sineması ve internet erişim odalarıyla öğrenciler bilgi evlerinde, alanlarında uzman genç ve dinamik öğretmenleri nezaretinde hem stres atıyor hem de keyifli vakit geçirebiliyorlar. Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evleri'nde; okula+programları ile türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, matematik, İngilizce ve değerler eğitimi derslerinin yanı sıra sanat ve spor okulu kursları, bilimsel ve deney çalışmaları, atölye çalışmaları, akıl ve zeka oyunları eğitimleri alabiliyorlar. Sosyal ve kültürel etkinlikler, gezi ve piknik programları, bilgi kültür yarışmaları, sosyal kulüp çalışmaları, çocuk şenlikleri, ESGEV-Anne etkinlikleri gibi daha bir çok faaliyetten de faydalanabiliyorlar.