Esenler Belediyesi Sanat Evinde kayıtlar başladı

Esenler Belediyesi Sanat Evinde (ESEV) yeni dönem kayıtları başladı.

Esenler Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ESEV'de müzik, sahne sanatları, el sanatları gibi alanlarda eğitim almak isteyen kursiyerler, 16 Eylül'e kadar kayıt yaptırabilecek.

Bu yıl 59 branşın yer alacağı ESEV'de keman, bağlama, piyano, fotoğrafçılık, çini atölyesi, ebru atölyesi, diksiyon, tiyatro, masal atölyesi gibi birçok dalda eğitim verilecek.

Tüm eğitimlerin ücretsiz olduğu ESEV'e çevre ilçelerden de başvurular kabul ediliyor. Kayıtlar, "www.esev.org" adresinden ya da başvuru noktalarından yapılabilecek. ??????