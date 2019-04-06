Esenler Belediyesi "Şehir ve Kültür Gönüllüleri" Projesini Tanıttı
1 saat önce
ESENLER Belediyesi'nin "İstanbul'da Yaşamayın, İstanbul'u Yaşayın" sloganıyla hayata geçirdiği "Şehir ve Kültür Gönüllüleri" projesi, Gezgin Yakup Özev'in gerçekleştirildiği söyleşiyle katılımcılara tanıtıldı.
ESENLER Belediyesi'nin " İstanbul
'da Yaşamayın, İstanbul'u Yaşayın" sloganıyla hayata geçirdiği "Şehir ve Kültür Gönüllüleri" projesi, Gezgin Yakup Özev'in gerçekleştirildiği söyleşiyle katılımcılara tanıtıldı. Esenler
Belediyesi tarafından, kültürel mirasın anlaşılması ve korunmasını sağlamak, İstanbul'u bütün renkleriyle ve değerleriyle birlikte huzurlu bir şehre dönüştürmek amacıyla düzenlenen "Şehir ve Kültür Gönüllüleri" projesi katılımcılara tanıtıldı. Projenin tanıtımı, Dr. Kadir Topbaş
Kültür Sanat Merkezinde, Gezgin Yakup Özev'in "İstanbullu Olmak" konulu söyleşisiyle yapıldı. Söyleşinin ardından yapılan bilgi yarışmasında dereceye girenlere İstanbul temalı bardaklar ödül olarak verildi. İstanbul'un her yerinden katılım gerçekleştirilebilen "Şehir ve Kültür Gönüllüleri" projesinde İstanbullular, İstanbul'un tarihi ve kültürel yönünü alanında uzman kişilerden öğrenirken aynı zamanda şehirli olma ve aidiyet bilinci üzerine eğitimler alacak.
"BU PROJE SAYESİNDE TANITIĞIMIZ YERLERİ GEZİYORUZ, GÖRDÜĞÜMÜZ YERLERİ BİLİYORUZ"
Söyleşide konuşan Yakup Özev her belediyenin bu tür etkinleri yapması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle İstanbul'da anlatılması ve yaşanması gereken çok yer var. Esenler Belediyesinin yaptığı bu proje çok güzel ve bu projenin uzun dönem olması ayrıca güzel. Bir hafta boyunca oturum şeklinde gezilecek yerler tanıtılıyor. Diğer bir haftada o tanıtımını yaptığımız yerleri geziyoruz. Yaptığımız gezilerde ise gördüğümüz yerlerin ne olduğunu biliyoruz" dedi.
(GÖRÜNTÜLÜ/) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:53 Kaynak: DHA
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