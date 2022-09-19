Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katılabileceği programa başvurular, mülakatla birlikte 24-25 Eylül tarihlerinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen Asım Gültekin Dergicilik Okulu'na başvurular başladı.

Kaynak: AA

Asım Gültekin, Esenler, Eylül, Güncel, Son Dakika

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