"3. Esenler Film Günleri", 11 Kasım'da başlayacak - Son Dakika
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"3. Esenler Film Günleri", 11 Kasım'da başlayacak

13.09.2022 14:00
"3. Esenler Film Günleri", 11 Kasım'da başlayacak

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Esenler Film Günleri", 11-15 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Esenler Film Günleri", 11-15 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl etkinlik kapsamında sinema dünyasının önemli isimleri ve seçkin yapımlar sinemaseverlerle buluşacak.

Yurt içi ve yurt dışı film festivallerinde öne çıkan filmler ve yan etkinliklerin yer aldığı Film Günleri"nin bu yılki teması "çocuk" olarak belirlendi.

Sinema yazarı Suat Köçer'in danışmanlığını üstlendiği programda, başrolde çocukların olduğu filmler ve sinemada çocuk konulu etkinlikler de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

"Film Yapım Destekleri"

Bu yıl programına dahil ettiği bölümlerle kapsamını genişleten etkinlikte "Esenler Kısa Film Yapım Desteği" hayata geçirildi.

Kısa film türünde yeni üretimleri desteklemek, geleceğin yapımcı ve yönetmenlerinin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla üç projeye 120 bin lira destek verilecek.

Senaryo aşamasındaki projelerin üretimine yardımcı olmak, yönetmen ve yapımcılara proje geliştirme, sunma ve uluslararası festivallere ilişkin eğitimler vererek, sinema sektörüne uzun vadede fayda sağlamayı hedefleyen desteklere başvurular, 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Programla ilgili detaylı bilgiler "www.esenlerfilmgunleri.com" adresinden öğrenilebilir.

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Kaynak: AA

Esenler, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '3. Esenler Film Günleri', 11 Kasım'da başlayacak - Son Dakika

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