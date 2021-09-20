Üye Girişi
Esenler Belediyesi, Yunus diyarında huzurlu bir yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika

Esenler Belediyesi, Yunus diyarında huzurlu bir yolculuğa çıkarıyor

20.09.2021 13:52
Esenler Belediyesi, Yunus diyarında huzurlu bir yolculuğa çıkarıyor, System.String[]

Her Çarşamba günü düzenlenen Eskişehir kültür turunda vatandaşlar, hem öğreniyor hem keyifli vakit geçiriyor.

Esenler Belediyesi, ücretsiz olarak düzenlediği kültür turlarıyla ilçe sakinlerine öğrenerek eğlenme fırsatı sunuyor. Her Çarşamba günü Yunus Emre diyarı Eskişehir'e yolculuğa çıkan Esenlerliler, hem Yunus Emre mezarı ve külliyesini ziyaret ediyor hem de Eskişehir'i keşfe çıkıyor. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve herkesin ücretsiz olarak katılabildiği gezide, vatandaşlar Dörtyol Meydan'dan hareket ederek rehber eşliğinde keyifli bir tura çıkıyor.

BU TOPRAKLARDA YETİŞEN ÖNEMLİ BİR DEĞER

Esenler Belediyesi'nin kültürel etkinliklerini yakından takip ettiğini söyleyen Sibel Kocabey,"Belediyemiz gerçekten çok güzel etkinlikler düzenliyor. Yunus Emre önemli bir tasavvuf ve halk şairi. Bu toprakların yetiştirdiği önemli bir değer. Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etmek ve bu havayı solumak çok iyi geldi. Onun sevgiyi merkeze alan sözleri ve şiirlerini okuduk burada. Gerçekten çok etkileyici.Eskişehir'e de hep gelmek istemiştim. Bu programla Eskişehir'i de gezip görme fırsatı bulduk. Programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

YUNUS'UN SEVGİSİNİ TÜM DÜNYAYA YAYALIM

Etkinlikten bir hayli memnun kaldığını belirten Ahmet Yıldırım ise şunları söyledi: "Gerçekten çok güzel bir program oldu. Rehberimiz, Yunus Emre'yi ve onun düşünce dünyasını bizlere çok güzel aktardı.Manevi atmosfer altında çok güzel vakit geçirdik. Yunus'un sevgisini tüm dünyaya yaymalıyız. Böyle bir etkinliği hayata geçiren Esenler Belediyesi'ne teşekkür ederim" diye konuştu.

Yunus Emre, Eskişehir, Dörtyol, Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Esenler Belediyesi, Yunus diyarında huzurlu bir yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım 15:13 TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum 15:08 Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum 90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar 14:58 90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 14:31 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un şüpheli sevgilisi, ikinci kez tutuklandı 14:23 Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un şüpheli sevgilisi, ikinci kez tutuklandı Kansere karşı mücadelesiyle tanınan Neslican Tay, ölümünün 2'nci yılında da unutulmadı 13:59 Kansere karşı mücadelesiyle tanınan Neslican Tay, ölümünün 2'nci yılında da unutulmadı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok 13:25 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı 11:46 Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
15:07 Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum
15:05 Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti
14:44 TFF Başkanı Nihat Özdemir ve G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın otelde buluşma iddiasına yanıt geldi
14:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti
14:24 Pfizer açıkladı! BioNTech aşısı 5-11 yaş arası çocuklar için güvenli
14:23 ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı
14:19 İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı
13:55 Mergim Berisha'nın eşi Vesa, kendisine sert mesaj atan taraftara tepki gösterdi
13:36 Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor
Sergen Yalçın buna gülmeyebilir! A Milli Takım'ın hocası Kuntz'tan şaşırtan espri Sergen Yalçın buna gülmeyebilir! A Milli Takım'ın hocası Kuntz'tan şaşırtan espri         
15:32
Ajans güvenlikleri için fotoğraftaki herkesi buzladı! Taliban'ın işine son verdiği kadın hakim hayatından endişe ediyor Ajans güvenlikleri için fotoğraftaki herkesi buzladı! Taliban'ın işine son verdiği kadın hakim hayatından endişe ediyor         
15:11
Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti         
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti         
14:43
ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı         
14:24
İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı         
14:20
Bayilerin Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti         
13:51
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
9 kilo üzümden 1 kilo pekmez elde edip, kilosunu 100 liradan satıyorlar 9 kilo üzümden 1 kilo pekmez elde edip, kilosunu 100 liradan satıyorlar         
10:43
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 15:43:30. #1.12#
SON DAKİKA: Esenler Belediyesi, Yunus diyarında huzurlu bir yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement