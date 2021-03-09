Esenler Belediyesi "Yunus'un Nefesi" programı düzenledi - Son Dakika

Esenler Belediyesi tarafından bu yılki Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu'na özel "Yunus'un Nefesi" adlı program düzenlendi.

Sanat yönetmenliğini Enes Yıldırım'ın üstlendiği programda, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Mim Kemal Öke, konuk olarak yer alırken, programın sunuculuğunu gerçekleştiren Nur Haktan ise çeşitli şiirler seslendirdi.

Yunus Emre'yle alakalı birçok bilginin menkıbeler üzerinden alındığına işaret eden Öke, "Menkıbeler, bizim tarihçiler tarafından bir kenara atılır ve sahih kaynaklar olarak bilinmez. Ancak bu menkıbeler bizim insan telakkimizi, evren tasavvurumuzu en iyi anlatan pınarlardır." dedi.

Öke, tasavvufla ilgilenenlerin kendisine "hangi kitabı okuyalım" diye sorduğunu işaret ederek, "Ben de 'önce kendi kitabını oku. Kendi kitabını okurken de ilahi dinle' diyorum ki incelsin." ifadelerini kullandı.

Programda dervişlik konusuna da değinen Öke, şunları kaydetti:

"Hakiki derviş, gerçekten de samimiyetiyle devrilmiş olmayanlardır. Nice şeyhler biliriz devrilmiştir. Hakikaten Yunus, kendisini nice mürşit zannedenlerin çok ötesindedir. Gönlünde Allah aşkıyla yaşadığından dolayı ona hep derviş tabirini kullanırım. Bu ne güzel tevazudur. Kendini bu ne sırlamaktır. Özellikle de devrimizde bu çok gerekli olan bir şey."

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona eren programda Enes Yıldırım, aralarında "Merhaba", "Kalanlara Selam Olsun", "Allah'ın Habibi" ve "La İlahe İllallah"ın bulunduğu birçok ilahi seslendirdi.