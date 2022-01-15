Son dakika... ESENLER'DE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN LÜKS OTOMOBİLLE YAPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

ESENLER'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı, lüks otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Ters yöne dönen hafif ticari araca arkasından gelen başka bir araç daha çarptı. 14 yaşındaki sürücü, gelen babasıyla birlikte polis merkezine götürüldü.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde kimliği olmayan 14 yaşındaki çocuğun kullandığı, 34 EIA 404 plakalı lüks otomobil ile caddede sola manevra yapan Tayfun Kaya'nın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada savrularak ters yöne dönen hafif ticari araca arkasından gelen 34 EKH 374 plakalı hafif ticari araç da çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazada 14 yaşındaki sürücüyle aynı otomobilde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri 14 yaşında olduğunu bildiren sürücüyü ve kaza sonrası olay yerine gelen babasını polis merkezine götürdü. 14 yaşındaki sürücünün üzerinde kimlik de bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsünün kardeşi Numan Kaya, "Bizim araç sola manevra yaparken karşıdan gelen genç çocuk kullandığı otomobil hızla vurdu. Bizim araç savrulunca başka bir araca çarptı. Çocuk kendisinin 14 yaşında olduğunu söyledi" diye konuştu.