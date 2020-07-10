Esenler'de "15 Temmuz Anıtı ve Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika

Esenler'de "15 Temmuz Anıtı ve Fotoğraf Sergisi" açıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Esenler'de tankın altında kalarak ezilen otomobil, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde sergilenmeye başlandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Esenler'de tankın altında kalarak ezilen otomobil, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde sergilenmeye başlandı.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Anıtı ve Fotoğraf Sergisi" ziyaretçilerine açıldı.

Serginin açılışında konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "15 Temmuz gecesinde yaşananlar aslında bir milletin hafızasında, hiçbir zaman silinmeyecek ve unutulmayacak çok önemli anlardır." dedi.

15 Temmuz'da yaşananların unutulmayacağını dile getiren Göksu, ilçede o gece şehit edilenlerin çoğunun tanklarla ezildiğine veya tankların üzerinde vurulduğuna dikkati çekti.

Göksu, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin önemli bir bölge olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burası 1912 yılından beri kışla olarak kullanılan bir bölgeydi. 15 Temmuz'da buradan çıkanlar, bir taraftan Atışalanı Caddesinde 0-3 otobanında tankları, insanların üzerine sürdüler, bir taraftan da silahlarıyla AK Parti İl Merkezine, sokaktaki millete namlularını doğrultular. Allah'a çok şükür, kendi liderinin heyecanı ve yürekliliğiyle beraber bu hain saldırı, ağır bedeller ödeyerek püskürtüldü. Bunu püskürtürken bir taraftan tarihe, bir millet olmanın ne anlama geldiğini yeniden yazdırdı. 15 Temmuz, bu milletinin çocukları tarafından asla unutulmaması gereken tarihi bir destanın adıdır."

"Tank tarafından ezilen araç, anlamlı bir anıt haline gelecek"

Göksu, tankın ezmiş olduğu aracın, aynı zamanda millet bahçesinin anlamlı bir anıtı haline geleceğini de vurguladı.

Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Derneği ile yapılan protokolü sonlandırmasına ilişkin de şunları söyledi:

" Türkiye'de özellikle tetikçi bir medya var. Bu tetikçi medyanın 15 Temmuz Derneği üzerinden dün yürüttüğü bir algı var. Bundan 6-7 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Derneği ile yapılan protokolü iptal etti. İBB dedi ki 'Ey 15 Temmuz Derneği, sen 15 Temmuz'daki şehit ailelerine ve gazilere yardım ediyorsun. Yardımını artık ben yapmıyorum. 15 Temmuz şehit ailelerine, gazilere yapacağın yardımı ben yapmıyorum, ben çekiliyorum.' dedi. 15 Temmuz Derneği de 'Biz bunun için yola çıktık, sen çekilsen de sen dökülenlerden oldun biz yolumuza devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı. Öyle bir algı yapıyorlar ki araç verilmiş, adam verilmiş, parası ne olmuş. İnsanlar canını vermiş canını...Hangi araçtan, paradan, maldan, mülkten, paradan bahsediyorsun? Sen özgürce yaşa diye, insanlar canını vermiş. Böyle çelişkiler de yaşıyoruz. Ama bu yaşanan çelişkilerde, aziz milletimiz bunu yaşatanları çok iyi şekilde biliyor. 15 Temmuz'u diliyle söyleyenlerle 15 Temmuz'u ruhuyla yaşayanlar arasındaki farkı da bu millet çok açık ve aleni şekilde görüyor."

"Ölümle burun buruna geldiğimizi bile düşünemedik"

Ezilen otomobilin sahibi Şahin Kurumuş da o gece yaşadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Allah bir daha 15 Temmuz gibi bir olayla milletimizi karşılaştırmasın. O gece yaşananlar duygularla anlatılacak gibi değil. Ölümle burun buruna geldiğimizi bile düşünemedik. O an bir panik yaşadık. Arabadan çıkmaya çalıştık ve yaralananları ambulansa bindirdik. Sabaha kadar bekledik. Çok şükür hepimizde kalıcı bir hastalık kalmadı. Bu gördüğünüz araba kaza yapmadı, takla atmadı ve o gece üzerimizden bir tank geçti."

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıkan Şahin Kurumuş ve dört arkadaşının içinde bulunduğu araç, darbeciler tarafından tankla ezilmişti.

Millet Bahçeleri, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:47 Kaynak: AA

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