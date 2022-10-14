15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis ekipleri kurtardı - Son Dakika
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15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis ekipleri kurtardı

14.10.2022 11:13

İstanbul Esenler'de 15 yaşındaki bir kızı evine kadar takip ettiği öne sürülen yabancı uyruklu M.R., kızın babası ve mahalleli tarafından feci şekilde darbedildi. Linçten polis ekiplerinin kurtardığı şüpheli gözaltına alındı.

Önceki akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, yabancı uyruklu M.R. 15 yaşındaki bir kızı okul çıkışında evine kadar takip etti. Takip edildiğini fark eden kız durumu babasına bildirdi.

SOKAKTA YAKALADILAR

Ertesi gün kızı yine takip eden M.R.'yi baba ile mahalleli sokakta yakaladı. Baba ile mahalle sakinleri M.R.'yi feci şekilde dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.R.'yi linçten kurtararak, gözaltına aldı.

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızın babasının şikayeti üzerine M.R. sağlık kontrollerinin ardından Esenler Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri sona eren M.R. adliyeye sevk edildi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

15 yaşındaki kız babasına haber verdi, yakalanan taciz şüphelisini linçten polis kurtardı
15 yaşındaki kız babasına haber verdi, yakalanan taciz şüphelisini linçten polis kurtardı
15 yaşındaki kız babasına haber verdi, yakalanan taciz şüphelisini linçten polis kurtardı
15 yaşındaki kız babasına haber verdi, yakalanan taciz şüphelisini linçten polis kurtardı
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Kaynak: DHA

Baba, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis ekipleri kurtardı - Son Dakika

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