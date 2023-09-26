Esenler'de 16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı böyle çöktü: Orada bulunanlar faciadan son anda kurtuldu - Son Dakika

Esenler'de 16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı böyle çöktü: Orada bulunanlar faciadan son anda kurtuldu

Esenler\'de 16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı böyle çöktü: Orada bulunanlar faciadan son anda kurtuldu
Son Güncelleme: 26.09.2023 15:57

Esenler'de 16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı şiddetli rüzgarın da etkisiyle çöktü.

Esenler'de 16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı şiddetli rüzgarın da etkisiyle çöktü. O sırada tekstil atölyesinden ürün indirmeye çalışan işçi, düşen beton parçalarından kaçarak kurtuldu. O anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 14.30 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. 16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı şiddetli rüzgarın da etkisiyle yola çöktü. Çökmeyle birlikte ortalığı toz bulutu kaplarken, Apartmanda oturanlar deprem olduğunu sanarak kendilerini can havliyle dışarı attı. Yol kenarında bulunan park halindeki araçlar ise beton parçalarının üzerlerine düşmesi sonucu hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, caddeyi önlem olarak trafiğe kapattı.

Son anda kurtuldu, o anlar kameraya yansıdı

Bu sırada yolun karşısındaki tekstil atölyesinden sarkıtılan cihazdan kamyona ürün yükleniyordu. Yükleme yapan şahıs, dış cephenin döküldüğünü görünce son anda kaçtı. Şahıs yaralanmaktan kaçarak kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

"Deprem oldu zannettik, merdivenlere yığıldık"

O anları anlatan apartman sakini kadın ise, "Biz evde otururken sesler duyduk. Deprem oldu zannettik. Merdivenlere yığıldık. Binadan çıktık. Kırık yeri vardı. Orası yapılacak dendi. Öyle kaldı. Bugün de hava çok rüzgarlı. Şimdi de devamı döküldü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenler, Deprem, İnşaat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de 16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı böyle çöktü: Orada bulunanlar faciadan son anda kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de 16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı böyle çöktü: Orada bulunanlar faciadan son anda kurtuldu - Son Dakika
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