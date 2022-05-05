Esenler'de 19 yaşındaki genç kızı öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
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Esenler'de 19 yaşındaki genç kızı öldüren zanlı yakalandı

05.05.2022 15:48
Esenler'de 19 yaşındaki genç kızı öldüren zanlı yakalandı

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun Arnavutköy'de yakalandı.

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun Arnavutköy'de yakalandı.

Esenler Oruç Mahallesi'nde dün Ümit Karakoyun eski sevgilisi olan 19 yaşındaki Asiye Atalay başından vurularak öldürmüştü. Zanlı, kaçarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda saplantılı saldırgan Ümit Karakoyun olayda kullandığı silahla Arnavutköy'de yakalandı. - İSTANBUL

Esenler'de 19 yaşındaki genç kızı öldüren zanlı yakalandı
Esenler'de 19 yaşındaki genç kızı öldüren zanlı yakalandı
Esenler'de 19 yaşındaki genç kızı öldüren zanlı yakalandı
Esenler'de 19 yaşındaki genç kızı öldüren zanlı yakalandı

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Asiye Atalay, Esenler, Oruç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de 19 yaşındaki genç kızı öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de 19 yaşındaki genç kızı öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
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