Son Dakika Haberleri: Esenler'de 2 ticari minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Esenler'de 2 ticari minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

41 dakika önce

Esenler'de lastiği patlayan bir ticari minibüs kontrolden çıktı.

Esenler'de 2 ticari minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Esenler'de lastiği patlayan bir ticari minibüs kontrolden çıktı. Bir anda karşı şeride geçen minibüs ile seyir halindeki bir başka ticari minibüs kafa kafaya çarpıştı. Araçların içinde sıkışan şoförler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza, Esenler 100. Yıl Mahallesi Batışehir İstoç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir ticari minibüsün lastiği patladı. Patlamanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıktı. Bir anda karşı şeride geçen lastiği patlamış minibüs ile seyir halindeki bir başka ticari minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda 2 minibüsün de şoförleri araçların içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri sıkışan şoförleri araçlardan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüler çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, 2 araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
(Serdar Ünal/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:11 Kaynak: İHA
İtfaiye, Esenler, Güncel
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