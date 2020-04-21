Esenler'de 23 Nisan'ı evinde geçirecek çocuklar unutulmadı - Son Dakika

Esenler Belediyesi bu yıl 23 Nisan'ı evde geçirecek çocukları unutmadı. Bu kapsamda palyaçolar çocuklara, resim defteri ve boya kalemleri dağıttı.



Yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle günlerdir sokağa çıkamayan çocukların imdadına Esenler Belediyesi yetişti. Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinden oluşan 3 kişilik bir animasyon ekibi, sokak sokak gezerek Esenlerli çocukları eğlendirip klasik bir araç ile çocuk şarkıları çaldı. Çocuklar ise palyaçolar eşliğinde eğlenceli dakikalar geçirdi.



"23 Nisan tüm dünyaya mutlu ve kutlu olsun"



Etkinlikler sırasında orada bulunan esnaflardan Nebi Çalışkan " Esenler Belediyemize çok teşekkür ederiz. Her zaman liderlik yapıyor aktivitelere başkanımıza teşekkürler ediyoruz. Uygulama gayet mükemmel bir uygulama çocukları eğlendirmek amaçlı gayet mutlu oluyorlar çocuklar. Hediyelerden dolayı da belediyemize teşekkür ederiz 23 Nisan tüm dünyaya mutlu ve kutlu olsun" dedi.



Balkondan aldıkları hediyelerden çok mutlu olan Zehra ve Zeynep Bozyayla" Ben hediyemi çok beğendim kardeşimize de veririz boya falan da yaparız zaten evde de testimizi falan çözüyoruz. Çok eğleniyoruz evde zaman çok iyi geçiyor. Çok mutlu olduk teşekkür ediyoruz" dediler. - İSTANBUL