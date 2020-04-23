Esenler'de 23 Nisan tüm coşkusuyla kutlandı - Son Dakika

Esenler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, animasyon ekipleri, çocuk şarkıları, canlı konserler ve hediyelerle sokaklarda kutladı.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle günlerdir sokağa çıkamayan çocuklar, Esenler Belediyesi'nin animasyon ve eğlence ekibiyle 23 Nisan'ı balkonlarında eğlenerek kutladı. İlk olarak 'Esenler Çocuk Sokağı'nda başlayan gösterilerde, animasyon ekibi eğlenceli gösteriler sunarken, bir yandan da çocuk şarkıları çaldı. Ardından gerçekleşen canlı konserde çocuklar balkonlarda doyasıya eğlendi. Bir kamyonetin üzerine kurulu orkestra eşliğinde söylenen şarkılarla çocuklar ve büyükler bayram coşkusunu balkonlardan yaşadı.

23 Nisan'da balkondan sepetini uzatan çocuklara balonlar, bayraklar ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Eğlenceli gösteriler, 'Esenler Çocuk Sokağı'ndan sonra ilçenin tüm sokaklarında devam etti. Yapılan organizasyon sayesinde günlerdir evlerinden çıkamayan çocuklar, eğlenerek bayram coşkusunu yaşama fırsata buldular. Bayram coşkusunu yaşayan çocuklar balkonlardan, "Atatürk bu bayramı bize armağan etti. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Evde de olsak bayram eğlenceli geçiyor" şeklinde konuştular.