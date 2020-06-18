ESENLER'DE 3 İŞ YERİ VE BİR BİNANIN BODRUM KATINI SU BASTI - Son Dakika

ESENLER'de şiddetli yağmurun ardından 3 iş yerini ve bir apartmanın bodrum katını su bastı.

İstanbul'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından Esenler Yavuz Selim Mahallesi Mehmetçik Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan 3 iş yerini ve Meltem Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın bodrum katını su bastı. Su basan iş yerlerindeki suyu iş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla tahliye ederken, dairesi su altında kalan bir kişi ise belediye ekiplerine haber verdi.

"İSKİ TELEFONUMU AÇMIYOR"Evi su altında kalan Abdullah Berber, "Sürekli böyle olmuyor. Bu sefer yağmur çok bastırdı. Kredi ile almış olduğum 350 bin lira değerindeki bahçe katım su altında kaldı. İçindeki eşyalarda su altında. Emekli bir insanım nasıl ödeme yapacağım? Belediyeyi arıyorum ulaşamıyorum. İSKİ'yi arıyorum, alt yapıyı ara diyorlar. Ne gelen var ne giden. Bir burada ki emeklerimize yazık. İSKİ telefonumu açmıyor. Geçen yağmur yağdığında su bastı, İSKİ'ye gittim 'gelip bakacağız' dediler, gelmediler" dedi.