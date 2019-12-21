Esenler'de "33 Sokak Basketbolu Turnuvası"nın finali gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenler'de '33 Sokak Basketbolu Turnuvası'nın finali gerçekleşti - Son Dakika

Esenler'de "33 Sokak Basketbolu Turnuvası"nın finali gerçekleşti

6 saat önce

Esenler'de iki buçuk ay süren "33 Sokak Basketbolu Turnuvası"nın finalinde sporcular, sporseverlere adeta bir basketbol şöleni yaşattı.

Esenler'de

Esenler'de iki buçuk ay süren "33 Sokak Basketbolu Turnuvası"nın finalinde sporcular, sporseverlere adeta bir basketbol şöleni yaşattı.


Esenler Belediyesi'nin, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı'nın katkılarıyla, "7'den 77'ye Basketbol" sloganıyla gerçekleştirdiği ve iki buçuk ay süren 33 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda final müsabakaları nefes kesti. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde 400'ün üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvanın finalinde, "Bayanlar", "Erkekler" ve "Genç Erkekler" kategorilerinde 12 takım mücadele etti. Nefes kesen mücadelelere sahne olan turnuvanın finalinde sporcular, kendilerini izlemeye gelen sporseverlere adeta bir basketbol şöleni yaşattılar.


Şampiyonlar ödüllerine kavuştu


Kıyasıya geçen karşılaşmaların ardından, her kategoriden şampiyon takımlar 6 bin TL, ikinci takımlar 4 bin TL, üçüncü takımlar 3 bin TL, dördüncü takımlar ise bin TL tutarında spor mağazası hediye çeki ve basketbol topu gibi çeşitli hediyeler kazandı. Turnuvaya katılan tüm sporculara ise basketbol forması ve basketbol topu hediye edildi.


Turnuvada başarılı olan takımlara kupa ve madalyalarını Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte Esenler Kaymakamı Adil Karataş verdi. Göksu, "7'den 77'ye Basketbol" sloganıyla başlattıkları ve iki buçuk ay süren turnuvada yer alan çocuklara, gençlere, anne babalara, torunlarıyla basket atan dedeler ile ninelere teşekkür etti.


Turnuvada "Bayanlar" kategorisinde, Lavera takımı birinci, AGN takımı ikinci, İbrahim Turhan Lisesi takımı üçüncü ve Oruç Reis Basket takımı dördüncü oldu. Genç Erkekler kategorisinde ise Bigboss takımı birinci, Yaşam Spor takımı ikinci, Sharp Shooters takımı üçüncü, Esenler City Thunder takımı dördüncü oldu. Erkekler kategorisinde Taco Bulls takımı birinci, Limitless takımı ikinci, Vurkaçoğulları takımı üçüncü, Semt Aşkı takımı ise dördüncü oldu. - İSTANBUL

basketbol, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç çekme faaliyetleri sona eren Trafik Vafkı'nın çekicileri otoparklara toplandı
Drift yaptı 9 bin 534 TL ceza yedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı Bakkal borçlarını ödüyor, kapı altından bin TL bırakıyor! Robin Hood bu kez Üsküdar'daydı

Son Dakika Haberleri
23:06 Batı Afrika ülkeleri kalkınmadan çok güvenlik için harcama yapıyor - Son Dakika
23:02 Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat: "Şentop'u ağırlamaktan şeref duyduk" - Son Dakika
23:00 (Ek Görüntü ve Bilgilerle)ZEYTİNBURNU'DA BİR KADIN MALİ MÜŞAVİRİ OFİSİNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
23:00 Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
23:00 Epilepsi hastası Efrahim'in yürek dağlayan feryadı: "İyileşmek istiyorum" - Son Dakika
22:36 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Son Dakika
21:56 BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 23:09:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenler'de "33 Sokak Basketbolu Turnuvası"nın finali gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]