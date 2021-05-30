Esenler'de 4 aylık hamile kadın otomobilden yola atıldı - Son Dakika

Esenler 'de iddiaya göre, 4 aylık hamile Çiğdem K., seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişiler tarafından yola atıldı. Olayda hafif yaralanan Çiğdem K. hastaneye kaldırıldı.

Olay, Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Esenler ilçe sınırlarında kalan Sultangazi- Arnavutköy yolunda yaşandı. Gaziosmanpaşa istikametine doğru giden, plakası ve sürücüsü bilinmeyen araçta yolculuk yapan Çiğdem K., yol kenarına atıldı. Çiğdem K.'yı yol kenarına atan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Olaya tanık olanların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alkol aldığını söyleyen Çiğdem K.'nın 4 aylık hamile olduğunu öğrendi. Hafif şekilde yaralanan Çiğdem K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneyi birbirine katan Çiğdem K., tedavi olmayı reddetti. Hastanenin önünde oturan Çiğdem K., sağlık personellerine ve kendisine yardımcı olmak isteyen görevlilere hakaret etti. Ayakta durmakta güçlük çeken kadın, daha sonra bir taksiye bindirilerek, evine gönderildi.