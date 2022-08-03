Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek ve yangını söndürmek için çalışma yaptı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Esenler, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenler'deki yangında dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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