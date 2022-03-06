Esenler'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika

Esenler'de 5 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Çatıdaki yangın iki binaya da sıçrarken, mahalleli büyük panik yaşadı. Olayda bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 23: 15 sıralarında Esenler Fatih Mahallesi 142 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir sebeple 5 katlı binanın çatı katında yangın meydana geldi. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın çevredeki binalara sıçradı

Çatıdaki yangın yakındaki 2 binaya daha sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangında binada bulunan bir kişi ise dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL