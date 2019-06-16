Son Dakika Haberleri: Esenler'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Esenler'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

43 dakika önce

ESENLER'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenler'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]
ESENLER'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası çatıda beslenen 70 adet güvercinin telef olduğu öğrenildi.

Yangın Esenler, Havaalanı Mahallesinde gece saat 01: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uludağ Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı ardından da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada oturan vatandaşlar büyük bir panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye ekipleri bina içerisinde kalan diğer vatandaşları da tahliye etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahale sonrası yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. 

ALEV ALEV YANDI
Çatı katından yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de çatının alev alev yandığı görülüyor. Yangının çıktığı binada oturan bir vatandaş ise çatıda beslenen 70 adet güvercinin alevlerin arasında kalarak telef olduğunu söyledi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı ögrenildi. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:47 Kaynak: DHA
İtfaiye, Esenler, Güncel
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