Esenler'de 6 araç ve duvara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Esenler 'de, 6 araç ve bir binanın duvarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bir Başkadır dizisindeki görsel mesajlar ne anlama geliyor?

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