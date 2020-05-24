Esenler'de 65 yaş üzeri vatandaşlar unutulmadı - Son Dakika

Esenler Belediyesi, Ramazan Bayramının 1. gününde 15 Temmuz Millet bahçesine gelen 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek önce bayramlarını kutladı, daha sonra ise talep edenlere tıraş hizmeti verdi.



Ramazan Bayramının 1. gününde 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında geçerli olmak kaydıyla 6 saat süreyle evlerinden uzaklaşmamak şartıyla sokağa çıktı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sokağa çıkarak 15 Temmuz Millet Bahçesine gelen vatandaşları ziyaret ederek, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde bayramlarını kutladı. 65 yaş üstü vatandaşların yanına giderek sohbet eden Başkan Göksu, kolonya ve şeker ikram etti. Sağlık ekiplerinin de bulunduğu buluşmada yaşlıların sağlık durumları kontrol edilip talep edenlere tıraş hizmeti de verildi.



Yaşlıları ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: "Yine evimizdeyiz çünkü herkes evinde şu anda sağlık ve sıhhat için evimizde kalmamız gerekiyor. Bayramda gönül muhabbetiyle bayramlaşıyoruz. İnşallah kurbanda bizzat bedenen bayramlaşacağız. Tabi bayramlar denildiğinde bizde her şeyin zirveye çıktığı mutluluğun, sevincin, paylaşmanın zirvesini yaşadığımız zamandır bayramlar. Ama biz bu bayramda sadece gönülden bayramlaşıyoruz. Bu gün yaşlılarımızla beraber bayramlaşıyoruz onlarında şu anda dışarı çıkış saatleri o saatlerde onlara eşlik edip onlarla bayramlaşıyoruz. Az önce şehitlerimizi ziyaret ettik şimdide yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz" dedi. - İSTANBUL