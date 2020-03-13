ESENLER'DE 7 KATLI RİSKLİ BİNA YIKILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENLER'DE 7 KATLI RİSKLİ BİNA YIKILDI - Son Dakika

ESENLER'DE 7 KATLI RİSKLİ BİNA YIKILDI

6 saat önce

ESENLER Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli ilan edilen 7 katlı bir binayı kontrollü şekilde yıktı.

ESENLER'DE 7 KATLI RİSKLİ BİNA YIKILDI, System.String[]
ESENLER  Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli ilan edilen 7 katlı bir binayı kontrollü şekilde yıktı.

Esenler'de kentsel dönüşüm seferberliğinin başlatıldığı 2012 yılından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 98 bin konuttan 56 bini yenilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tespitlerine göre Esenler'de acil yıkılması gereken 40 binada da yıkımlar devam ediyor. Bu binalardan biri olan ve Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 7 katlı ve 19 bağımsız bölümden oluşan ve daha önce boşaltılan riskli bina, Esenler Belediyesi ekipleri tarafından bugün kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

Binanın yıkımından genel görüntü

Binadan yere düşen beton parçaları

Diğer detaylar


- İstanbul
Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi ABD Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in Covid-19 suçlaması üzerine Çinli büyükelçiyi çağırdı

Son Dakika Haberleri
22:02 Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı (2)
22:02 Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
22:01 Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince engellenen 34 göçmen kurtarıldı
22:00 Yunan Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların eşyalarına el koydu
22:00 Libya'da koronavirüs önlemleri kapsamında okullar 2 hafta tatil edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:07:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESENLER'DE 7 KATLI RİSKLİ BİNA YIKILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]