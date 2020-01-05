Esenler'de 9. Geleneksel Hamsi ve Horon Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenler'de 9. Geleneksel Hamsi ve Horon Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Esenler'de 9. Geleneksel Hamsi ve Horon Festivali renkli görüntülere sahne oldu

6 saat önce

Esenler'de düzenlenen 9'uncu Geleneksel Hamsi ve Horon Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Esenler'de 9. Geleneksel Hamsi ve Horon Festivali renkli görüntülere sahne oldu, System.String[]

Esenler'de düzenlenen 9'uncu Geleneksel Hamsi ve Horon Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 20 metre uzunluğundaki mangalda ve dev kazanlarda pişirilen 5 ton hamsi, vatandaşlara ikram edildi. Soğuk ve yağmurlu havaya aldırış etmeyen binlerce vatandaş uzun kuyruklar oluştururken, kemençe ve tulum eşliğinde vatandaşlar horon tepti.


Anadolu kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Esenler'de "9'uncu Geleneksel Hamsi ve Horon Festivali" düzenlendi. Esenler Belediyesi ve Esenler Rizeliler Derneği ile ortaklaşa düzenlenen festivale, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, siyaset, sanat ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı. 20 metre uzunluğundaki mangalda ve dev kazanlarda pişirilen 5 ton hamsi, vatandaşlara ikram edildi. Başkan Göksu da önlüğünü takıp vatandaşlara hamsi ve mıhlama ikram etti. Soğuk ve yağmurlu havaya aldırış etmeyen binlerce vatandaş, uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlara hamsinin yanı sıra mıhlama, helva ve çay ikramı da yapıldı. Festivalde Karadeniz'in sevilen sesleri İsmail Türüt ve Zeki Uçkan da konser vererek vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Kemençe ve tulum eşliğinde Karadeniz Halk Oyunları ekipleriyle birlikte vatandaşlar horon oynadı.


Festival kapsamında gerçekleştirilen 53 saniyede en fazla "Hamsi Yeme Yarışması" da renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmanın birincisi Kastamonulu Murat Ayan oldu.


"Rizelileri, Esenlerli kardeşlerimizle buluşturduk"


"Bugün tonlarca hamsi dağıttık" diyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bugün tonlarca hamsiyi dağıttık. Anadolu'nun her bir zerresinin lezzeti, kültürü, coğrafyası, doğal güzelliğiyle farklıdır. Rizelileri, Esenler Dörtyol Meydan'da bugün Esenlerli kardeşlerimizle buluşturduk. Her zaman olduğu gibi meydanda hamsilerimizi yiyeceğiz. Hamsilerimizle beraber Anadolu'nun heyecanını ve Anadolu'nun güzelliklerini burada hep birlikte Karadeniz rüzgarını burada hep birlikte yaşamış olacağız. Horonlarla eriteceğiz" ifadelerini kullandı.


"Hamsiyi yemeye kıyamıyorum"


Hamsiyi yemeye kıyamadığını söyleyen Mehmet Erdem, "Hamsiyi yemeye kıyamıyorum. Hamsi Karadeniz'in olmazsa olmazıdır. Hamsinin küçük olduğuna bakmayın verimi, vitamini ve enerjisi çok büyüktür. Esenler Belediye Başkanımıza Tevfik Göksu'ya teşekkür ederiz. Burada maksat balık yemek değil, bu coşkuyu tatmaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:17 Kaynak: İHA
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