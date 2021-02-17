Esenler'de Afrikalı öğrencilerle kar etkinliği - Son Dakika
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Esenler'de Afrikalı öğrencilerle kar etkinliği

Esenler'de Afrikalı öğrencilerle kar etkinliği

17.02.2021 16:14

Başta Afrika olmak üzere birçok ülkeden öğrencilerin bir araya geldiği kar etkinliği, Esenler 'de düzenlendi.

Başta Afrika olmak üzere birçok ülkeden öğrencilerin bir araya geldiği kar etkinliği, Esenler 'de düzenlendi. Kar etkinliğine katılan uluslararası öğrenciler, kartopu savaşı yaparak gönüllerince eğlendi.

Esenler Belediyesi, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile birlikte, başta Afrikalı olmak üzere uluslararası öğrencilerin bulunduğu etkinlik Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlendi. İlk kez bu kadar yoğunlukta kar görmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, doyasıya eğlendi. Öğrencilere aynı zamanda sucuk ekmek ve kestane ikram edildi.

"AFRİKALI GENÇLERİMİZİ BURAYA DAVET ETTİK"

Güzelliklerin paylaştıkça daha da çoğaldığını söyleyen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Kartopu oynamak her çocuğun özlemidir. Fakat karı hiç görmeyenlerin kar topu oynaması farklı bir heyecandır. Bizlerde bugün İstanbul'un değişik üniversitelerinde okuyan Afrikalı gençlerimizi buraya davet ettik. Gençlerimiz gönüllerince kar topu oynadı ve öğrencilerimize birazdan sucuk ekmek ikram edeceğiz. Bu etkinlik aynı zamanda Esenler 'de bulunan gençleri ve dünyanın farklı yerlerinde bulunan misafirlerimizi bir araya getirdi" dedi.

Uluslararası öğrenciler olarak kar topu oynadıklarını belirten Afrikalı İmam Hüseyin, " Türkiye'ye lise okumaya geldim. Şu an İstanbul Ticareti Üniversite'sinde Yüksek Lisans öğrencisiyim. Ülkemizde hava şartlarından dolayı kar pek olmuyor. Türkiye'de ilk karı Kayseri'de gördüm. Bu kış kar yağmasını büyük sabırsızlıkla bekledim ve sonunda yağdı. Şu an Esenler 'de bulunan millet bahçesindeyiz. Bu programı düzenleyen Esenler Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"AKRABALARIMIZA BOL BOL VİDEO GÖNDERİYORUM"

Ugandalı Yusuf ise "İstanbul'da yüksek lisans yapıyorum. Uzun bir aradan sonra kar yağdı. Uganda Afrika'nın doğusunda bulunan bir ülke ve orada kar yağması çok güç. İleride Uganda'ya gittiğimde oradakilere buradaki değişik kar manzarasını anlatacağım. Bazen oradaki yakınlarıma video, fotoğraf yolluyorum ve onlarda çok şaşırıyor. Uganda sıcak olduğu için tek tişört giyerken burada kat kat giyiniyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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İstanbul, Esenler, Afrika, Güncel, Son Dakika

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