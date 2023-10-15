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Esenler'de Alkollü Şahıs Ailesiyle Tartışınca Evini Yaktı, 19 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

Esenler'de Alkollü Şahıs Ailesiyle Tartışınca Evini Yaktı, 19 Kişi Kurtarıldı

Son Güncelleme: 15.10.2023 09:32

Esenler'de bir binanın bodrum katında yaşayan alkollü bir şahıs, ailesiyle tartıştıktan sonra oturduğu evi yaktı. Yangın sonucunda binada mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Şahıs ise kayıplara karıştı.

Esenler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu alkollü şahıs ailesiyle tartışınca oturduğu evi yaktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yangın Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1118 sokakta 7.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu alkollü şahıs ailesiyle tartıştığı için oturduğu evi yaktı. Kısa sürede büyüyen dumanlar binayı sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 19 kişi itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 13 kişi ise ayakta tedavi edildi. Öte yandan oturduğu evi yakıp kayıplara karışan şahıs hakkında arama çalışmaları sürüyor.

Yangını ailesiyle tartışan birinin çıkardığını söyleyen bina sakini "Bu binada oturuyorum. Bir aile tartışıyormuş galiba çocuk kazayla yapmış. Çocuk kendi yakmış evi. Biz de mahsur kaldık. İnsanlar ölümden döndü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Esenler'de Alkollü Şahıs Ailesiyle Tartışınca Evini Yaktı, 19 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de Alkollü Şahıs Ailesiyle Tartışınca Evini Yaktı, 19 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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