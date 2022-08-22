Esenler'de alkollü taksi şoförü takla attı, sıkıştığı yerden vatandaşlar çıkardı - Son Dakika
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Esenler'de alkollü taksi şoförü takla attı, sıkıştığı yerden vatandaşlar çıkardı

22.08.2022 00:32

Esenler'de alkollü taksi şoförü takla attı, sıkıştığı yerden vatandaşlar çıkardı Esenler'de alkollü taksi şoförü aracın hakimiyetini kaybederek takla attı.

Esenler'de alkollü taksi şoförü takla attı, sıkıştığı yerden vatandaşlar çıkardı

İSTANBUL - Esenler'de alkollü taksi şoförü aracın hakimiyetini kaybederek takla attı. Taksi içinde sıkışan şoför vatandaşlar tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluşurken yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Esenler İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz M. alkollü olarak kullandığı 34 TDT 25 plakalı taksi ile cadde üzerine geldiği sırada kontrolünü kaybederek seyir halindeki 34 DFT 380 plakalı otomobilin sol tarafına çarptı. Daha sonra savrulan taksi takla atarak durabildi. Şoför takla atan taksinin içinde sıkışırken, yardımına diğer sürücüler koştu. Sıkıştığı yerden çıkarılan şoför ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Takside ise herhangi bir yolcunun olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı. Taksi ve kazaya karışan diğer otomobil çekici ile kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Esenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de alkollü taksi şoförü takla attı, sıkıştığı yerden vatandaşlar çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de alkollü taksi şoförü takla attı, sıkıştığı yerden vatandaşlar çıkardı - Son Dakika
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