Esenler'de ambulanstan tıbbi malzeme çalan şahıs yakalandı

Esenler'de park halindeki ambulanstan cerrahi aspiratör, ventilatör gibi tıbbi malzeme çalan şahıs, malzemeleri Ümraniye'de bir iş yerine sattı. Polis, malzemeleri çalan kişi ile iş yeri sahibini kıskıvrak yakaladı. Ambulanstan tıbbi malzeme çalan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenler Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi üzerinde bir iş yeri önünde park halinde bulunan ambulanstan tıbbi malzeme çalan şahıs, kayıplara karıştı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Çalınan malzemelerin Ümraniye'de Altınşehir Mahallesi'nde bir iş yerine satıldığını tespit eden polis, adrese 2 Kasım Cumartesi günü operasyon düzenledi. Operasyonda Kenan B. (50) isimli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca 1 adet cerrahi aspiratör, 1 adet ventilatör, 1 adet mekanik ventilatör, 1 adet defibilatör ele geçirildi.

İş yeri sahibi Kenan B. cihazları kargo yoluyla Şükrü Yunus S. (33) adlı şahıstan aldığını söylerken, şahsın Gaziosmanpaşa'da ikamet ettiği belirlendi. Aynı gün yapılan adrese yapılan operasyon ile Şükrü Yunus S. yakalandı.

Kenan B., 'hırsızlık malı satın alma' suçundan hakkında işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şükrü Yunus S. ise 'otodan hırsızlık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)