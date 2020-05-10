Esenler'de Anneler Günü tüm sokaklarda kutlandı - Son Dakika

Esenler Belediyesi Anneler Günü'nü, anneler için söylenecek şarkılarla, çiçeklerle ve animasyon ekiplerinin gösterileriyle sokaklarda kutladı.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle uzun bir süredir sokağa çıkamayan vatandaşlar, Esenler Belediyesi'nin animasyon ve eğlence ekibiyle birlikte Anneler Günü'nü balkonlarda kutladı. Anneler Günü için belediyenin hazırladığı çiçekler, balkonundan sepetini sallayan annelere hediye edilirken, günlerdir evlerinden çıkamayan çocuklar da animasyon ekipleriyle eğlendi. Annelerine hediye vermek isteyen çocuklar da sepetlerini sallayarak çiçeklerden alırken, kutlamada animasyon ekibinin gösterileriyle de renkli görüntüler oluştu.

"BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ, GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN"

Balkonlardan aldıkları çiçeklerle çok mutlu olduklarını ifade eden Esenler ilçe sakinleri, "Bu sene annelerimizi ziyaret edemedik, ellerini öpemedik ama her şey sağlığımız için yapılıyor. Ne yapalım bu sene böyle oldu. Seneye telafi ederiz. Bizleri unutmayan Esenler Belediyesine çok teşekkür ederiz. Hepimizin günü kutlu mutlu olsun" ifadelerini kullandılar.