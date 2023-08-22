Esenler'de araç çarpması sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Esenler'de araç çarpması sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 22.08.2023 08:52

Esenler'de meydana gelen kazada aracın çarptığı 4 yaşındaki Bilal Yeşilcecen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinde ve hastane önünde gerginlik yaşandı. Polis, kaza ile ilgili inceleme yapıyor.

ESENLER'de aracın çarptığı 4 yaşındaki Bilal Yeşilcecen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından sokakta ve hastanede gerginlik yaşandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 911. Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen araç, sokakta 4 yaşındaki Bilal Yeşilcecen'e çarptı. Kazada Bilal Yeşilcecen yaralanırken, çevredekiler araç sürücüne tepki gösterdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Esenler'deki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Bilal Yeşilcecen, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından olay yerinde ve hastane önünde çocuğun yakınları zaman zaman gerginlik çıkardı. Bu gerginlik üzerine polis güvenlik önlemi aldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenler'de araç çarpması sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de araç çarpması sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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