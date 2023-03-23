Esenler'de arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Esenler'de arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

23.03.2023 12:35
Esenler'de arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

İstanbul Esenler'de arkadaşı 64 yaşındaki Neriman Kıvrak'ı 22 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Cemal Şen "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Esenler'de arkadaşı 64 yaşındaki Neriman Kıvrak'ı 22 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Cemal Şen "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Cemal Şen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Savunma yapan sanık, olay sonrasına ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını, alkollü olduğunu belirterek, "Kavga ettiğimizi hatırlıyorum. Ben evden çıkarken maktul yaşıyordu. İkimiz de alkollüydük. Elindeki içkiyi üzerime attı. Masada duran bıçağı eline aldı. Daha sonra bıçağı elinden aldım ve sapladım. Dar alanda boğuştuk." ifadelerini kullandı.

Maktul Neriman Kıvrak'ın kızı Songül Yakup Çebioğlu da "Annem öldükten sonra otopsi raporunda kanında alkol çıkmamıştır. Sanığın savunmaları tutarsızdır. Sanık işine gelmeyen kısmı unutuyor. Annemi birkaç defa bıçak sallamasıyla mı öldürmüş, beyanları çelişkili ve tutarsızdır." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Cemal Şen'i "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Karara muhalefet şerhi koyan mahkeme başkanı, sanığın, hakkında verilecek cezada indirim yapılmasını sağlamak amacıyla verdiği çelişkili beyanlarına itibar edilemeyeceğini belirterek, hükümde haksız tahrik indiriminin uygulanmasında çoğunluğun görüşüne katılmadığı kaydetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Cemal Şen ve maktul Neriman Kıvrak'ın 20 yıllık arkadaş oldukları, 5 Ocak 2021'de maktulün Esenler'deki evinde birlikte alkol aldıkları, bir süre sonra aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, sanığın mutfaktaki bıçağı rastgele birçok kez maktule sapladığı belirtiliyor.

İddianamede, hayatını kaybeden maktulde çoğunluğu yüz, boyun bölgesinde olmak üzere 22 bıçak darbesine bağlı izler tespit edildiği anlatılarak, sanık Cemal Şen'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Esenler'de arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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