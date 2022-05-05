İSTANBUL-ESENLER'DE ASİYE ATALAY CİNAYETİNE İLİŞKİN YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-ESENLER'DE ASİYE ATALAY CİNAYETİNE İLİŞKİN YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

05.05.2022 18:21
İSTANBUL-ESENLER'DE ASİYE ATALAY CİNAYETİNE İLİŞKİN YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

ESENLER'de sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay cinayetine ilişkin görüntülere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı getirildi.

ESENLER'de sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay cinayetine ilişkin görüntülere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı getirildi.

Olay dün akşam saatlerinde Esenler'de meydana geldi. İddiaya göre, Asiye Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısı Ümit K. ise bugün Arnavutköy'de yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay sonrasında soruşturma savcısı olaya ilişkin haber, röportaj, görüntü vb. yayınların yapılmamasının yasaklanmasını talep etti. Bakırköy 1.Sulh Ceza Hakimliği ise olaya ilişkin yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada müteveffanın öldürülme anı görüntülerine ilişkin olmak üzere yayın yasağı getirilmesine karar verdi.


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Cumhuriyet Başsavcılığı, Asiye Atalay, Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENLER'DE ASİYE ATALAY CİNAYETİNE İLİŞKİN YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ - Son Dakika


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