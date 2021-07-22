ESENLER'DE BABA 20 YAŞINDAKİ KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ -2 - Son Dakika

ESENLER'de sabah saatlerinde bir evden dumanların yükseldiği görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülüren, evde 20 yaşındaki Zeynep Üzbaş ölü olarak bulundu. Bileklerinde kesikler olan ve ağır yaralı olduğu belirtilen Hamdin Üzbaş (40) ise hastaneye kaldırıldı. Hamdin Üzbaş'ın kızı Zeynep Üzbaş'ı boğarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde, Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, Hamdin Üzbaş'ın eşi ve bir çocuğu akrabalarına bayramlaşmak için evden çıktı. Bu sırada baba Hamdin Üzbaş ile kızı Zeynep Üzbaş evde tartışma başladı. Nedeni bilinmeyen tartışma sonrası Hamdin Üzbaş kızı Zeynep'i boğarak öldürdü. Kızının öldüğünü gören Hamdin Üzbaş, önce bileklerini keserek intihara teşebbüs etti,

bir süre sonra ise evi yakmaya çalıştı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, genç kızın cansız bedenine ulaştı. Genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na, ağır yaralı olan baba Hamdin Üzbaş ise hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

BAĞIRIŞ SESLERİ GELDİ

Komşu Ramazan Yılmaz, Gece 01.00 - 01.30 sıralarında hane reisinin eve gittiğini gördüm kızıyla beraber. Olaya şahit oldum. Kızıyla beraber evdeydi. dört kişi yaşıyorlardı. Sabah 8.30 sıralarında bağırış sesleri geldi. Dumanlar vardı. İtfaiye geldi, camları filan kırdılar. Evde yok diye biliyorlar ama ben ısrarla söyledim, evdeler diye. Hane reisini hastaneye götürdüler galiba. Diğerleri belirsiz. Tanımıyoruz. Komşularıyla fazla irtibatlı değillerdi, kendi hallerinde bir aileydi dedi.

EK GÖRÜNTÜLER

-Yangından görüntü

-Cenazenin evden çıkarılması