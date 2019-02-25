Son Dakika Haberleri: Esenler'de Banka Soygunu Girişimi

Esenler'de Banka Soygunu Girişimi

1 saat önce

Esenler'de bir banka şubesinde soygun girişiminde bulunan kişi, güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi.

Esenler'de Banka Soygunu Girişimi, System.String[]
Esenler'de bir banka şubesinde soygun girişiminde bulunan kişi, güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen Mehmet K. (59) silahını çekerek, bankayı soymak istedi.

Bunun üzerine bankanın güvenlik görevlisi, Mehmet K'yi etkisiz hale getirerek silahını aldı. Şüpheliyi yakalayan güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen Mehmet K, emniyete götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri, banka şubesinde inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Mehmet K, Esenler, Güncel
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