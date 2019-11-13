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ESENLER'DE BANKA SOYGUNU VE SONRASINDA YAŞANAN SICAK ANLAR KAMERADA
6 saat önce
SİLAHLI ŞÜPHELİYİ VATANDAŞLAR BÖYLE YAKALADIŞahin BOZKURT/İSTANBUL DHA - ESENLER'de banka şubesine gelen şüpheli silahlı soygun girişiminde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:53 Kaynak: DHA
SİLAHLI ŞÜPHELİYİ VATANDAŞLAR BÖYLE YAKALADI
Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA - ESENLER'de banka şubesine gelen şüpheli silahlı soygun girişiminde bulundu. Güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra, bankadaki paraları da alıp kaçan şüpheliyi sokakta vatandaşlar durdurdu. Vatandaşların yakaladığı, şüpheli etkisiz hale getirilerek, polise teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Soyguncunun görüntüsü
-Bankadan çıkışı
-Vatandaşların peşinden koşması
-Silahını düşermesi
-Soyguncuyu dövmeleri
-Olay yerinden görüntüler
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