İstanbul'da banka çıkışında 860 bin liralık gasp - Son Dakika
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İstanbul'da banka çıkışında 860 bin liralık gasp

02.05.2023 19:38

Esenler'de, banka şubesinden çıktığı sırada motosikletli iki zanlı tarafından silahla bacağından vurulan kişinin 860 bin lirası çalındı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için hummalı bir çalışma başlattı.

Zülkif Altıparmak isimli banka müşterisi, Oruçreis Mahallesi Giyimkent Sitesi Vadi Caddesi'nde bulunan banka şubesine para çekmek için geldi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından içinde 860 bin liranın bulunduğu siyah bir poşet ile şubeden çıkan Altıparmak'ın yanına motosikletli ve kask takan 2 şüpheli yaklaştı.

BACAĞINDAN VURULDU, PARASI GASBEDİLDİ

Poşeti almaya çalışan şüphelilere direnen Altıparmak tabancayla sağ bacağından vuruldu. Şüpheliler, paranın bulunduğu poşeti de alarak olay yerinden kaçtı. Altıparmak, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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Esenler, Banka, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da banka çıkışında 860 bin liralık gasp - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da banka çıkışında 860 bin liralık gasp - Son Dakika
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